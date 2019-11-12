12強賽》「輸墨」氣勢挫 今對韓非贏不可

江少慶對墨西哥投5.2局飆8K失2分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕光是台灣媒體團就來了近50人，台灣隊受到外界高度注目下，昨複賽首戰以0：2不敵墨西哥，加上南韓昨晚在東京巨蛋以5:1勝美國，也使得台灣今晚6點對戰不敗的南韓，更需全力搶勝，在12強賽事搶下東奧門票目標不變。

台墨戰鎮守一壘的陳俊秀，上演了2次飛撲美技。（特派記者林正堃攝）

墨西哥索里斯敲出陽春砲，先馳得點。（特派記者林正堃攝）

若再輸韓 搶奧門票難

台灣打擊不振，洪總（中）也無奈。（特派記者林正堃攝）

「張奕。」在昨賽後記者會上，台灣隊教頭洪一中面對媒體詢問對南韓之戰的先發投手，只簡單吐出人名，就未再多做解釋。今晚台韓大戰也不必多言，台灣必須拿下這場關鍵戰役，一旦輸球，台灣就以0勝3敗在複賽墊底，如此台灣要靠在12強賽最後成績超越南韓，爭奪奧運門票難度將大為提高。

昨役對墨西哥，台灣投手群表現不俗，江少慶先發5.2局飆8K失2分，兩名後援投手陳冠宇和王躍霖也都未再失分。3人合計送給墨西哥打線12次三振，但對方就靠5局下7棒索里斯相中江少慶的失投球開轟，以及6局串連安打得分。

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墨國教頭卡斯楚表示，「我們也預測到這場比賽不會很簡單，因此能夠打贏比賽，感到很欣慰。」墨西哥賽前對台灣的資訊有限，卡斯楚認為江少慶投得很好，讓他們陷入苦戰。

無法關鍵一擊 輸球罩門

但光是投手表現優異沒用，打者無法發揮關鍵一擊才是罩門，台灣從預賽至今4戰團隊打擊率1成85，得點圈打擊率僅1成20。洪總表示，對韓之戰的打序會有調整，但應該也變動不大，改善球員的攻擊心態才是關鍵。

今晚派出預賽對委內瑞拉繳出7局無失分好投的張奕先發，他因用球數破百而擔心身體無法恢復，但昨賽前自行調整後，向教練團表示狀況OK，也讓洪總決定將「抗韓」重任交給這位旅日右投。南韓則將派出另一王牌左投金廣鉉先發，他已宣布將再次挑戰大聯盟，上次和台灣隊交手是在2014年仁川亞運金牌戰投5.2局失3分。

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