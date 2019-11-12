12強賽》江少慶投出「自己的影子」

江少慶先發5.2局好投，僅失2分飆8K，但最終台灣隊火力未發揮，12強複賽首戰不敵墨西哥。 （特派記者林正堃攝）

先發5.2局 飆8K失2分

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕對於江少慶的好投，王建民曾說：「他有江少慶的影子。」就是希望這位26歲年輕投手投出自己的特色；如今江少慶用2場12強先發好投證明自己已成為新生代國家隊強投。

連2場好投 自己很滿意

「對於今天的表現，我覺得很滿意。」坐在賽後記者會現場，江少慶一臉鎮定地說。儘管台灣隊打線不捧場，江少慶投5.2局飆8K失2分、最快球速155KM的表現仍受到肯定，就連墨西哥教頭卡斯楚也讚他是好投手，讓他們陷入苦戰。

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江少慶認為昨役美中不足之處，就是第5局在0好2壞球數落後時，一顆150公里失投速球被索里斯逮中，也讓他挨首安就失分。但他前4局就飆6次三振，日媒在直播報導中還一度用「完全比賽」來形容。

12強發光 未來動向受矚

從2014年仁川亞運、2017年第4屆經典賽，再到今年12強賽，江少慶終於成為國家隊主力先發，他2場先發累計11.2局失3分的表現深受教練團及球迷肯定。當年從2002年釜山亞運成名，如今成為國家隊教練團成員的王建民，也看好他未來在大聯盟的成就。

江少慶從2012年展開旅美生涯，一直待在印地安人小聯盟體系，今年季後已被《棒球美國》列為小聯盟自由球員名單，他的下一步動向也因這次在12強賽發光而受到注目。

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