12強賽》張奕今抗韓 警戒3左砲

張奕今先發抗韓，須警戒對手3大左打。（特派記者林正堃攝）

日職圓夢之地 扛下重任

〔記者龔乃玠／台北報導〕半年前，張奕帶著緊張情緒踏上千葉海洋球場投手丘，以0.2局無失分完成日職生涯初登板；今晚他披上另一套既沉重又榮耀的戰袍，重返圓夢之地，面對一場絕對不能輸的重要戰役。

肩扛國家而非球隊的沉重感，張奕預賽投完委內瑞拉的身體反應就能說明，8日回到花蓮老家時，他告訴父親張正昌，投完的疲勞感不像在日本時一樣，休息2天就能復元。

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「我跟他說，可能是比賽張力比較大，恢復就會比較慢一點。」張正昌說，在台灣時曾叮嚀張奕，如果疲勞感還是沒有減少，就主動跟教練詢問能否順延，「既然他點頭說要投這場，那就代表練投時是OK的。」

張奕的鬥志和求勝意志，上週就受總教練洪一中讚賞，「投到像忘記球數。」今年在日職，他最多用球數為95球，習慣投1休6，這次僅休5天就點頭上陣，張正昌認為，只要他能穩定，應該就能壓制得住。

上屆冠軍南韓隊並不好惹，昨對美國隊已證明打線不怕150公里速球，金宰煥轟出本屆南韓首轟；李政厚是全隊狀況最火燙打者；上屆MVP金賢洙更埋伏在中後段打線，張奕必須加以警戒這3大左打。

張奕母親 趕赴現場助陣

張奕回到熟悉的日本球場，看台上親情的力量也不缺席，母親曾惠美昨晚搭機趕往東京，今天將在現場為他加油，張正昌也在台灣和親朋好友守在電視機前，「我跟他說你好好投，大家都會幫你加油的。」

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