12強賽》韓打美樂 點名台投不好惹

南韓金宰煥（中）昨首局敲出致勝3分砲。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕南韓昨對美國展現長程砲火，金宰煥敲致勝3分砲，加上巨投梁玹種繳5.2局失1分好投，終場5：1奪下關鍵勝利，今晚預定交棒另一名巨投金廣鉉，韓媒認為台灣堅強投手戰力不容小覷。

南韓梁玹種昨先發對美繳出5.2局失1分好投。（法新社）

南韓今天對台先發金廣鉉。（資料照）

南韓隊昨全隊敲9支安打，比美國隊13支還少，卻能把握不少機會，除了金宰煥首局敲全隊首轟，二、三棒金河成和李政厚完美連線，各在1、3、7局同時敲安，包括7局下多添2分的連2發長打。「風之孫」李政厚4戰猛敲7安，打擊率高達5成38。

韓媒認為複賽2勝0敗的南韓，若能在今天擊敗0勝2敗的台灣，東京奧運門票將「幾乎到手」，但也注意到台灣投手群優異的防禦率（2.57），還特別點名昨中繼1.1局無失分的陳冠宇必須警戒。

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金廣鉉今戰台 再萌美夢

南韓預定派出的先發金廣鉉，於31歲再創顛峰，今年奪16勝8敗，防禦率2.29高居韓職第一，讓他在2014年挑戰大聯盟夢碎後再萌「美夢」，12強開打前就傳出希望明年再挑戰一次。

即便金廣鉉母隊SK飛龍仍在考慮中，他在12強賽登板時，吸引超過10隊球探正在調查，今對台灣不只為國家奧運參賽資格而投，也要向大聯盟球隊證明歲數不是問題。

昨複賽三場後，墨西哥、日本和南韓保持預賽至今不敗之身，都是2勝0敗；台灣、澳洲和美國則皆為0勝2敗。

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