12強賽》「這是我主場」 陳冠宇爭回面子

昨搭乘牛棚車出場的陳冠宇，中繼1.1局無失分。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本千葉報導〕昨依照羅德主場文化搭乘牛棚車出場的陳冠宇，一上場就展現「這是我主場」的氣勢，他也繳出1.1局無失分好投，目前在12強出賽3場防禦率為0，今對南韓有機會再登板。

陳冠宇目前在12強出賽3場防禦率為0。（特派記者林正堃攝）

身為本屆12強唯一參賽的羅德球員，陳冠宇加入台灣隊前，還被羅德監督井口資仁囑咐「不要丟羅德的臉」。結果他從洲際球場投回羅德主場，不但沒丟羅德的臉，也讓台灣人很有面子。

只是昨役可能因為台灣隊輸球，陳冠宇賽後不像平時侃侃而談，對於自己目前3戰無失分的表現，只是簡單回答：「運氣好吧！」在登板救援時，他也沒有多想，只是專注在解決打者。

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3戰2.2局0失分 謙稱好運

跟預賽首戰一樣，陳冠宇昨也接在江少慶後面登板，順利化解6局2出局一、三壘有人危機。值得一提的是，他坐車出場後援，一亮相就很吸睛，而目前日職維持牛棚車文化的只有阪神甲子園、橫濱球場及千葉海洋球場。

陳冠宇這次中繼表現稱職，累計2.2局無失分，跟上屆12強累計3.1局失6分的表現不同，也受到日本《Full-Count》肯定。儘管陳冠宇本季在千葉球場的防禦率高達6.38，但昨仍穩住陣腳1.1局飆2K。而王柏融本季在千葉球場打擊率雖僅0.063，但他昨役也有安打演出。

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