世羽聯鐵人賽程 頂尖球星帶傷咬牙撐

戴資穎確定穩坐球后至12月年終賽開打，繼續堆高「小戴障礙」。（資料照，法新社）

頂尖好手 至少需打12場

〔記者林岳甫／綜合報導〕世界羽聯（BWF）去年規定頂尖選手整季出賽場次，不少球星叫苦連天，有好手因傷所困，嚴重影響成績。世界球后戴資穎本季採最低標準出賽，加上成績不錯、已取得年終總決賽資格，奧運積分排名第2，但頻繁征戰仍讓她左膝出現不適。

BWF規定男、女單打世界排名前15及雙打世界前10組合，整年需參加至少12場比賽，包括3場超級1000、5站超級750賽事，以及7站超級500賽事最少要打4場。

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小戴低標出賽仍不適

包括蘇迪曼盃、世錦賽，戴資穎本季共打13場國際賽，而4月底奧運積分起算，小戴9場獲7萬4745分，僅次於10場、8萬3305分的中國選手陳雨菲，也確定穩坐球后至12月年終賽開打，在位週數推升至147週，繼續堆高「小戴障礙」。

台灣一哥周天成無懼密集出賽，本季打17場國際賽，堪稱鐵人，有效累積不少分數，不僅拿到年終賽門票，奧運積分7萬8478分僅落後世界球王桃田賢斗。

小茜、石宇奇 深受其害

密集出賽易使選手身體疲勞、甚至受傷，日本女將山口茜、中國男將石宇奇都是受害者。

山口茜在7月底奧運積分排名首位，因腰傷纏身，近期積分進帳有限，排名滑落至第8；石宇奇自7月印尼公開賽傷了腳踝，至今僅打5站，奧運積分僅排34，若傷勢無法好轉，想躋身前16取得奧運資格，難度不小。

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