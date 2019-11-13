海碩盃》台灣新生代對決 楊亞依「職」取首勝

年僅15歲的楊亞依以直落二開胡，昨收下職業生涯首勝。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕台北海碩女網賽昨上演台灣新生代好手對決，年僅15歲的楊亞依以兩個6：3力退18歲台英混血葛藍喬安娜，笑納16強門票，這也是她WTA職業生涯首勝。

今雙打攜手喬安娜出擊

去年在WTA未來之星稱后的楊亞依，目前世界青少女排名61，是台灣網壇備受期待的後起之秀。她記取上屆海碩盃在會外賽兩盤只拿1局的慘痛失利，這次做足準備捲土重來，她透露，今年除利用ITF國際賽累積經驗與磨練技術，更重要的是心態調整，不再讓自己陷於緊張情緒，以及賽前擬定的戰術執行成功，成為致勝關鍵。

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台英混血葛藍喬安娜單打止步，今於雙打續戰。（記者劉信德攝）

楊亞依今將與喬安娜從對手變成並肩作戰的隊友，兩人首次搭檔女雙對上李亞軒／吳芳嫻，爭搶8強門票。

徐竫雯單雙打止步首輪

此外，雙線出擊的徐竫雯，單打以1：6、4：6不敵從會外賽晉級的澳洲好手珊德絲，女雙與李亞芯攜手，也以4：6、3：6敗給俄羅斯組合札拉米澤／拉柯希莫娃，皆於首輪止步。

從會外賽晉級的李亞芯，今單打32強賽將與斯洛維尼亞的嘉可波維茲過招，盼繼續推高個人在海碩盃最佳戰績。

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