海碩盃》年終賽女雙金牌 續寫在台不敗紀錄

年終賽女雙金牌芭波絲，昨於海碩盃單打首戰逆轉擊敗對手，興奮地振臂慶祝。（記者劉信德攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕海碩女網賽女單第2種子匈牙利好手芭波絲，昨以2：6、6：4、6：3逆轉印尼女將蘇捷雅迪，辛苦搶下16強門票，收下在台灣的11連勝，她笑說：「我還不知道在台灣輸球的感覺是什麼，很開心能延續紀錄。」

適應場地後 單打逆轉勝

台灣堪稱芭波絲的幸運地，2018年WTA台灣公開賽及2015年海碩盃都抱走女單冠軍，昨首盤雖因不適應場地，球速較慢，陷入落後局面，令她十分懊惱，但後兩盤調整狀態，她自嘲：「差點就要領機票了，但很開心我在最後一站賽事能有不錯表現，我很自豪贏得這場逆轉勝。」

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不愛中國食物 盼來台進補

第3度訪台的芭波絲坦言，上週在WTA深圳年終總決賽女雙打到決賽，並在最後抱走冠軍，贏球雖然很開心，但連日征戰令她相當疲憊，這幾天多待在飯店休息，還沒有時間重溫台北景點。

此外，芭波絲無奈表示，中國食物不太好吃，讓她瘦了好幾公斤，這次訪台希望能一解口腹之慾，她說：「我有聽說台灣麵食十分有名，盼有機會能一嘗當地美食。」

芭波絲將與淘汰徐竫雯的澳洲好手珊德絲爭奪8強門票，她表示會盡全力發揮，希望在台灣繼續維持不敗。

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