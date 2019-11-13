12強賽》贏韓超振奮 奧運路仍艱困

台灣前進東京奧運下一步

台韓澳誰出線 最後才分曉

台灣首度在國際賽完封韓國，12強複賽拿下首勝，全隊開心不已。（特派記者林正堃攝）

〔記者林宥辰／綜合報導〕拿下關鍵台韓戰，台灣隊終於取得複賽首勝，不過在奧運之路上仍須努力。休息兩天後，台灣隊要先後迎戰美國、澳洲，南韓則要和墨西哥、日本交手，台灣隊要尋求挺進季軍戰、甚至冠軍戰的機會，後天台美大戰又會是關鍵。台韓澳最後誰會出線，搶下奧運門票，甚至可能要到最後一天才分曉。

迎戰美澳 至少要搶1勝

台灣隊複賽目前戰績1勝2敗，仍落後南韓隊的2勝1敗，接下來雙方還各有2場比賽。 台灣隊對美國和澳洲至少必須搶下1勝，才有打進季軍賽的可能，且還得看南韓與墨西哥、日本的戰況。台灣隊昨天擊敗南韓隊，若雙方最後戰績相同，先比對戰關係，台灣對南韓勝出；若台韓和另一隊戰績同，則比較3隊對戰優質率（TQB）時，台灣7分勝南韓，較有晉級決賽優勢。

請繼續往下閱讀...

美國隊昨4：3險勝日本，目前戰績和台灣隊同是1勝2敗，因此台美之戰也將是關鍵，台灣隊要贏球才可保住季軍戰資格，若輸則又得看他隊臉色。

奧運門票總共只有6張，扣除東京奧運地主日本、歐非資格賽冠軍以色列，只剩4張門票，本屆12強將會一次決定亞太區（台韓澳搶1）、美洲區（墨美爭冠）2張門票，美洲區資格賽、「6搶1」最終資格賽，再各取1個名額。對台灣隊來說，12強若爭取門票失利，最後機會只剩明年3月在台中舉行的6搶1資格賽。

6搶1資格賽同樣是硬仗，歐非資格賽亞軍荷蘭、亞錦賽季軍中國（扣除地主日本）已取得該賽事資格，加上亞錦賽冠軍台灣或遞補的南韓、美洲區資格賽2、3名，和大洋洲錦標賽冠軍，共6隊爭取1張門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法