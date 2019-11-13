12強賽》未演逆轉戲碼 日輸美吞首敗

美國擊敗日本，目前戰績是1勝2敗。（法新社）

日本3度追到只落後1分

昨天過29歲生日的淺村榮斗在美日戰打出3安3打點，但日本隊最終仍不敵美國。 （取自網路）

〔記者吳清正／綜合報導〕昨天被美國隊一路壓著打的日本隊，雖然三度追到1分差，但未能再演出逆轉奇蹟，以3：4吞下12強賽首敗，4連勝終止，戰績2勝1敗，美國隊則是1勝2敗。

此役是世界排名前兩名的對決，排名第2的美國因大聯盟40人名單球員不能參賽，以小聯盟年輕新秀為主，預賽敗給墨西哥，複賽首戰又敗給南韓，但對上排名第1的日本隊，很快就突破先發投手高橋禮的下勾球路，一路領先。

日本隊鈴木誠也和昨天過29歲生日的淺村榮斗三度聯手追分，但前兩次追到只差1分，下半局馬上又失分。

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日本隊監督稻葉篤紀表示，打線緊追不捨已盡了全力，輸球是他的責任，接下來對墨西哥和南韓非贏不可，要再思考如何調整打線。

2局上美國隊率先上場的波姆擊出二壘打，靠著兩次滾地球推進先馳得點，第3局首名打者查特姆又打出二壘打，2出局後達爾貝克二壘打再下一城，2：0領先。

昨天之前連3場全壘打的鈴木，4局下擊出三壘打，2出局後淺村適時安打扳回1分，5局上美國隊立刻反擊，培頓、阿德爾和波姆安打攻下1分，維持2分領先。

6局下鈴木靠著失誤上壘，2出局後淺村二壘打再攻下1分，7局上阿德爾轟出陽春全壘打，仍領先2分。

第8局鈴木擊出二壘打，淺村再度安打追成3：4，日本隊換上周東佑京代跑。周東對澳洲之戰上場代跑連盜二、三壘，2出局後靠著短打跑回追平分。雖然全世界都知道他要盜壘，美國仍被他盜上二壘，再靠著暴投上三壘，但未能再跑回追平分。

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