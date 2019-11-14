12強賽》壓軸日韓大戰 意外主宰生死簿

日本昨以3：1擊退墨西哥。（法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕台灣和美國前天共同重擊南韓和日本，加上昨天澳洲和日本擊退美國和墨西哥，撼動決賽版圖，明、後天4戰可能場場不見「消化試合」，其中落在複賽最終戰的日韓大戰，更將決定各國命運。

在複賽開打前，日本監督稻葉篤紀曾說，16日對南韓先發投手最難安排，因為隔天可能要打決賽。對日、韓來說，如果各自以全勝之姿打到日韓大戰，將會變成「消化試合」，2隊可以保留主力球員，留到隔日冠軍戰再廝殺。

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然而，日、韓在複賽都已留下1敗，16日相遇可能變成「天王山之戰」，迫使2隊須推出最佳陣容。韓媒認為，王牌左投梁玹種可能投1休4，搶在決賽前抗日，本屆他出賽2場拿下2勝，防禦率僅0.77，堪稱勝利保證。巧合的是，稻葉先前才說不打倒他，無法成為世界一。

南韓前天輸台灣導致士氣低迷，但對該做的事情卻沒有少，3名情蒐教練昨在東蛋觀看賽事，準備明對墨一戰，總教練金卿文展現必勝決心，強調要戰勝這場，才有16日對日的戰役。

韓媒估計3大先發朴鐘勳、梁玹種和金廣鉉再各投1場，朴鐘勳對墨西哥、梁玹種對日本，金廣鉉則留到決賽，假如台灣有機會躋身4強再碰南韓，有可能再次碰上這名王牌左投。

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