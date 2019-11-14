12強賽》侍武士飆K功 破「墨」不敗身

日本昨對墨西哥，4投合力飆15次三振，助隊取勝。先發今永昇太6局好投，讓墨西哥吃足苦頭。 （法新社）

日4投合力飆15K

墨西哥隊瓊斯4局上轟出陽春砲。（歐新社）

日本昨擊敗墨西哥，16日將與南韓進行複賽最終戰，監督稻葉篤紀表示，「目標就是世界第一」。（取自網路）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕目標只有冠軍的日本隊，昨靠4投合力飆15次三振，僅被敲出1支安打，終場以3：1突破墨西哥不敗之身，2隊以複賽3勝1敗並列第一。墨國教頭卡斯楚坦言很想贏，卻也對日本投手群的表現心服口服。

今永昇太6局好投

日本昨推出「國際賽戰神」今永昇太先發，不若前役對台灣投得膽戰心驚，以9上9下完美開局，雖在4局上被瓊斯轟陽春砲，總計6局只被敲這支安打。卡斯楚說，「今永真的是很好的投手，讓我們吃足了苦頭。」

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前役日本意外1分差輸美國，完全熄火苦吞3K的坂本勇人飽受批評，稻葉不僅幫他扛責，昨將他調往第二棒，終於大復活，首局敲全隊首安，開啟2分的攻勢，2局下又在一、二壘有人敲適時安打，助隊2局速攻3分，單場5支3猛打賞，不負稻葉對他的信任。

勇人大復活 帶動攻勢

稻葉表示，坂本從沖繩集訓以來，就很努力做各種訓練，也看到他極力調整的姿態，「我深信這樣的努力，在關鍵時刻到來時，一定會被棒球之神所看見。」

日本前6局僅領先2分，勝利方程式甲斐野央、山本由伸和山崎康晃合力守成，3人面對11名打者猛飆8次三振，讓墨西哥坦言一點辦法也沒有。

稻葉豪語 目標就是第一

日本隊將在16日和南韓進行複賽最終戰，稻葉表示，「目標就是世界第一，包括對韓國的比賽在內，全隊會好好去打這場比賽，不留下任何悔恨。」

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