12強賽》「美澳」難兄難弟 搶季軍戰要很拚

澳洲先發投手艾瑟頓，5.1局無失分，成功封鎖美國攻勢，助隊搶下複賽首勝。（法新社）

兩隊都1勝3敗 暫墊底

〔記者林宥辰／綜合報導〕美國隊前天好不容易擊敗地主日本，搶下複賽首勝，昨不到24小時迎戰複賽墊底的澳洲隊，又意外以1：2不敵，賽後美、澳兩國戰績都是1勝3敗，晉級季軍戰機會渺茫。

被兄弟退貨的艾瑟頓

先發5.1局無失分

美國隊先發投手霍頓首局控球不穩，遭澳洲隊懷特菲爾德擊出2分打點安打，隨後回穩卻等不到隊友火力。澳洲隊先發投手則是去年來台參與中信兄弟測試未果的艾瑟頓，這位被兄弟「退貨」的洋投，昨直到第5局才被美國隊老將克拉茲擊出首安，投5.1局無失分。

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艾瑟頓賽後感謝隊友守備力挺：「沒有隊友在我背後守備，我不會這麼有自信將球投到我想要的位置，首局的2分領先也很重要。」

澳洲隊教頭尼爾森也指出，三壘手喬治、外野手們的美技守備，加上投手群好表現，是贏球關鍵。這場重要勝利，讓澳洲隊還不至於對季軍戰完全絕望，但尼爾森說，眼下備戰對台灣隊的比賽最重要。

美國隊前晚才艱辛戰勝日本，昨則是午場出賽，被問及是否因密集賽程影響發揮，美國隊教頭布羅西亞斯否認：「我不認為這是藉口，我們的球員今天準備好要比賽，早上的練球、練打，完全沒有疲態。我們做足準備，只是結果不盡如人意。」

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