全台瘋12強賽 日韓票房冷

12強球賽在台灣掀起熱烈話題，7日台日戰還寫下預賽單場最多觀眾紀錄。（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕全台瘋12強，前天台韓戰的手機直播觀看人數，一度突破百萬，轉播單位緯來體育台平均收視4.23更高居全台第1。然而，在日本關東地區球場舉辦的複賽，面臨當地觀眾不捧場的12強困境。

台韓戰手機直播 觀眾破百萬

日本隊帶著預賽3勝凱旋東京，11日在千葉海洋球場對澳洲僅吸引1萬7819人到場，雖有天候不佳、球場不在東京都內等外在影響，相較羅德本季主場平均觀眾人數2萬3463人，集結全明星的日本隊卻足足少掉5000人。

美日大戰 東蛋未滿3萬人

此外，12日在東京巨蛋理應叫好叫座的美日大戰，三壘側內野席和第二層看台的空席卻相當明顯，觀眾人數2萬7827人，距離滿場4萬6000人有不小差距，更寫下隊史2015年後、東蛋國際賽首次未達3萬人。

請繼續往下閱讀...

南韓C組賽事 有3戰未滿300人

有日媒坦言除了台灣隊在台灣的球賽之外，其他球場都相對冷清。特別是C組的南韓首爾高尺天空巨蛋，竟有3戰觀眾不及300人，即便是地主隊，3戰有2戰觀眾在6000人以下；而C組總觀眾2萬6201人，排名三地預賽墊底。

相反的，台灣舉辦的B組預賽，地主隊連3戰都至少突破1萬人，包括7日台日戰2萬0465人寫下預賽單場最高，累計6戰總觀眾5萬1995人，遠遠勝過A組墨西哥、C組南韓，讓世界見識到台灣人為國際賽癡狂的現象。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法