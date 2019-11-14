香港羽球公開賽 天、王攜手晉16

王子維昨在香港羽球公開賽，拿下近2個月首勝。 （資料照）

周天成4連勝常山

台灣一哥周天成昨在香港羽球公開賽擊敗常山幹太，收下對戰4連勝。（資料照）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣一哥周天成昨在超級500系列香港羽球公開賽男單首輪，以21：5、24：26、21：15艱辛擊敗世界排名15的日本好手常山幹太，收下對戰4連勝，也是小天相隔4年再次重返香港賽16強。

周天成在2015年於8強止步，2016、2017、2018年都首戰出局，昨耗時68分鐘終於在香江開胡。周天成次輪對手為世界排名25的印度卡夏普，昨他以21：18、16：21、21：10擊敗日將西本拳太，而雙方近3次交手都由小天成為贏家。

王子維近2個月首勝

世界排名26的王子維在丹麥、法國及上週福州都首輪買單，昨以21：11、13：21、21：8力退世界排名16的印度維爾馬，拿下近2個月首勝。王子維今日強碰世界排名第4的中國名將諶龍，兩人最近一次於9月中國賽過招，王子維直落2吞敗。

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李哲輝／楊博軒突圍

男雙李哲輝／楊博軒以21：16、21：14擊敗荷蘭的馬斯／塔柏林。篤定躋身年終總決賽的「麟洋配」李洋／王齊麟，以21：23、14：21不敵世界排名第5的印尼組合法賈／阿利安托；抽中籤王的「楊肉盧」盧敬堯／楊博涵，以18：21、17：21敗給連3站稱王的印尼「小黃人」吉德翁／蘇卡穆約。

白馭珀不敵布莎南

女單方面，台灣好手白馭珀以11：21、21：15、10：21不敵泰國布莎南。南韓17歲「超新星」安洗瑩以21：9、21：14收拾32歲地主名將葉姵延，中國陳雨菲、日本山口茜、印度辛度及尋求衛冕的奧原希望，4位名將皆以直落2晉級。

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