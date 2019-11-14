台北海碩女網賽》台灣內戰 李亞軒／吳芳嫺勝出

李亞軒（右）、吳芳嫻（左）直落二贏下台灣內戰。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕李亞軒、李亞芯昨雖都於台北海碩女網賽單打落敗，各自16強、32強止步，李家姊妹仍汲取寶貴大賽經驗，本屆台將單打僅剩15歲小將楊亞依倖存，初生之犢不畏虎的地主新星，預計今下午3時次輪強碰保加利亞第8種子托莫娃，期許在台北小巨蛋爆冷搶下8強門票。

葛藍喬安娜（左）、楊亞依（右）雙打落馬。（記者陳志曲攝）

楊亞依單打今搶8強

雙打方面，兩組寶島人馬傳回捷報！李亞軒／吳芳嫺於「台灣內戰」中技高一籌，6：3、6：0擊敗葛藍喬安娜／楊亞依，今強碰第3種子舒茲（荷蘭）／雷娜（印度），決定4強誰屬。卓宜萱／卓宜岑天助自助，6：1、3：0領先時，第4種子斯基科娃（俄國）／瑋伯莉史密斯（英國）因傷退賽，讓卓家姊妹提前開胡，今與席妮可娃（保加利亞）／童貝瑞（印度）拚4強。

李亞軒突破搶得會內首勝後，可惜沒能延續手感，昨單打次輪陷入苦戰，2個3：6不敵斯洛伐克悍將塞彼洛娃，只能專心拚雙打。賽後她表示，對方底線纏鬥黏人，幾乎每一球都打到來回6、7拍，加上關鍵時刻戰術變化多，造成自己不小壓力，到後來專注力有點跑掉。

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被問及是否偷瞄旁邊球場出賽的妹妹，24歲的李亞軒笑說：「沒有，我都自身難保，差一點要比她早下課了。」至於18歲的李亞芯受次盤判決干擾而自亂陣腳，6：2、2：6、2：6遭斯洛維尼亞的嘉可波薇茨大逆轉，首輪落馬無緣延續會外殺入的黑馬氣勢。

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