12強賽》贏球也被罵 洪總拜託別扯後腿

「輸球要被罵，贏球也要被罵，我們就很難做。」

媒體高度關注 雜音四起

在這次帶兵到東京時，總教練洪一中一聽到台媒至少50人隨行的大陣仗，就一臉苦笑，因為他知道在媒體高度關注下，這一趟少不了的，就是挨罵。

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洪一中（特派記者林正堃攝）

果不其然，在台灣隊以7：0擊敗南韓之後，儘管一下子把台灣隊拱上頂端，但也因為在外界高度關注下，除了專欄作家發文質疑教練團對投手的使用方式，立委也在批評居然讓完美封鎖南韓的張奕手持超多行李，還有週刊爆料球員私生活。

前線在拚 「最大敵人卻在後方」

這些外在的雜音，都讓洪一中相當感慨，「在前線打仗，沒想到最大的敵人，卻是後方的自己人。」帶國家隊的壓力之大，洪一中完全能體會，在對南韓之戰，他一開賽就頭痛，忍到第5局吞了藥，儘管最終漂亮贏球，但他也知道，開心一天就好，接下來還有硬仗要打。

在種種雜音中，最讓洪一中憤慨的是不實報導，「如果批評有道理，我們接受，但如果與事實不符，我們不能接受。」就拿球員提行李這件事，洪總就替後勤團隊抱不平，「這次後勤相當認真，不管選手或教練團的行李都無需自己動手，球隊去機場，都是工作人員先去，選手只需帶私人物品，然後一到飯店房間，就看到行李已在裡面了。」

至於週刊來湊熱鬧報導球員私生活，更讓洪總對這種唯恐天下不亂的做法無法理解，他也根本沒有去找當事人胡智為聊這件事，「男未婚、女未嫁，這不是很正常嗎？」前線在打仗，拜託別來扯後腿了！（特派記者倪婉君）

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