12強賽》亞洲4巨砲低迷 拚1棒覺醒

坂本勇人。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕短期國際賽該不該等主力球員走出低潮？台日韓在本屆賽事都面臨相同課題，也各有應對方式。隨著12強進入最後3天賽程，這些承載國家重量的低潮球星，都在等待著關鍵時刻的適時一擊，從千夫所指變成國家英雄。

坂本勇人 調2棒後猛打

日本隊的喧囂聲，從預賽就在坂本勇人身邊響起。從日本大賽低迷至12強熱身賽，打擊率不到1成，即便開幕戰仍被擺在首棒，4支0後即遭更換代打，當時監督稻葉篤紀就說，「國際賽等下去就結束了，選手狀況差就有必要換掉。」

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後續比賽稻葉依然讓坂本上陣，只是調往後段棒次，卻在12日輸給美國一役、坂本狂吞3K後，再度掀起檢討聲浪，只是稻葉反其道而行，在不能輸的墨西哥之戰中，將坂本調到在日職最熟悉的2棒，繳出猛打賞外帶首分打點，帶他走出低潮。

朴炳鎬（右）。（資料照，法新社）

相較日本從坂本窺見曙光，台韓還在苦惱中。南韓隊朴炳鎬始終長打難產，總教練金卿文卻堅持放4棒，希望他成為第2個李承燁。2008年北京奧運，李擔任不動4棒，一度低迷不已飽受批評，卻在四強、金牌戰驚奇開轟，回報金卿文。

朴炳鎬扛4番 長打難產

然而，朴炳鎬對台無法建功導致輸球，批評聲浪升至最高點。他坦言很難過沒打好，前天休兵日也沒能好好休息，只能更努力打好剩下比賽。金卿文則曖昧說道，「會和打教商量棒次，派出狀況最好球員對墨西哥。」

王柏融昨隨隊於東京巨蛋練球。（特派記者林正堃攝）

王柏融拚長打、打點開張

台灣勝南韓氣勢正旺，2名打線要角卻在掙扎中。蘇智傑首安難求，已從開幕戰第3棒落至前役從板凳出發；王柏融複賽起重返中心打線，還在尋求首支長打和打點。台日韓的亞洲爭霸戰，3國球迷也都盼望著4位打者的「逆轉秀」。

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