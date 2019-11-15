12強賽》強投豪打之外 美國情蒐動得厲害

《棒球美國》評比百大新秀第2的阿德爾。（資料照，取自美國棒球代表隊推特）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕美國今午帶著7名大聯盟百大新秀強碰台灣，欲點燃12強美洲區奧運門票的最後一絲希望。天使隊頂級新秀阿德爾固然是頭號警戒打者，背後支援全隊的大聯盟級情蒐團隊，更是他們擊退日本的關鍵之一。

美國全隊有高達13發全壘打，有5名打者擁雙轟，年初被《棒球美國》評比百大新秀第2的阿德爾最亮眼，貢獻全隊最多10安打17壘打數，攻擊指數高達1.124，展現不像20歲的超齡身手。

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靠情蒐破解日配球模式

準大聯盟級身手，若再配上大聯盟級情蒐，將是如虎添翼。阿德爾12日從日本強投大野雄大手中，將140公里外角噴射球帶往右外野，形成反方向怪力全壘打。當時他說從情蒐研究出心得，攻破日投內角快、外角慢的配球模式，讓日媒認為是輸給美國情蒐。

美國左投迪洛有155公里火球。（資料照，法新社）

美國團隊投手防禦率是複賽6隊最差的3.74，牛棚卻有不少火球男，右投宋恩飆本屆12強最速的158公里，左投迪洛也有155公里火球，更對墨西哥和澳洲等強敵封鎖3.2局6K無安打，將是台灣左打部隊的眼中釘。

美國右投宋恩飆本屆12強最速的158公里。（資料照，法新社）

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