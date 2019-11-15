湖人2利空夾擊 照樣當西部大哥

湖人輾壓勇士。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕湖人連續出賽，明星中鋒A.戴維斯又因肩傷缺陣，即使2大利空，仍靠著團隊戰力輾壓勇士。詹姆斯轟下全場最高23分，外加12助攻和6籃板，麥基擔任先發中鋒，繳出18分和17籃板，聯手率領湖人120：94獲勝，戰績9勝2敗，穩居西部龍頭，且寫下自2010年以來最佳開季。

哈登（左）得分如探囊取物，火箭戰績緊追湖人。（美聯社）

新球季詹姆斯帶領湖人衝刺戰績，目前穩居西部龍頭。（法新社）

勇士主力中鋒魯尼舊傷未癒，禁區鬧空城，湖人靠麥基和豪爾德就擊垮對手防線。此役雙方內線表現懸殊，湖人搶下60個籃板，比勇士多19個，禁區得分更是64：34大勝。

35歲的詹姆斯本季轉型打後衛，場均助攻高達11次，生涯首度突破雙位數，同時帶動團隊攻勢，湖人場均助攻數26.9次，高居全聯盟第2，成為戰績長紅的主因。

詹姆斯透露：「這一直在我們計畫之中，球隊有許多出色的內線球員，能牽制對手防線，只要讓球快速流動，就能製造很多空檔，也能讓全隊都融入比賽。」

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哈登擊毀快艇

緊追湖人

另一支西部強隊火箭，「大鬍子」哈登大爆發，攻下全場最高47分，加上全隊轟進14顆三分彈，終場102：93擊敗快艇，戰績8勝3敗爬升至西部第2，緊追在湖人之後。

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