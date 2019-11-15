綠衫軍笑納9連勝 戰績居聯盟第1

塞爾提克異軍突起打出9連勝，主控沃克功不可沒。 （美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕本季最大黑馬塞爾提克昨碰上巫師，先發5人得分皆達雙位數，其中主控沃克攻下25分，率隊140：133笑納9連勝，戰績9勝1敗，高居聯盟第1。

塞爾提克降服巫師。（歐新社）

暴龍西亞卡姆（左）本季大爆發，撐起球隊戰績。（美聯社）

綠衫軍本季流失2大主力厄文與哈佛德，加上海沃德左手掌骨折，至少缺席6週，但塞隊異軍突起，還寫下自2007-08球季以來最佳戰績。

但塞爾提克的連勝之路將遇到嚴峻考驗，未來8天將展開西部客場之旅，連續出戰勇士、國王、太陽、快艇和金塊。

暴龍人手短缺

展現韌性

衛冕軍暴龍近期遭遇傷兵潮，2大主力羅利與伊巴卡皆缺陣，所幸「新龍王」西亞卡姆挺身而出，豪取全場最高36分，後衛范維利特也貢獻30分，聯手率隊以114：106擊敗拓荒者，戰績8勝3敗穩居東部第2。

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今夏未能留住FMVP雷納德，加上人手短缺，美媒原預期暴龍恐步上勇士後塵，戰績大跌；未料衛冕軍展現韌性，4場西部客場拿下3勝1敗，其中1場還打敗強敵湖人，跌破專家眼鏡。

甫於上月獲得4年1.3億美元（約40.1億台幣）大合約的西亞卡姆，本季大爆發，場均26.3分，比上季暴增近10分，加上9.5籃板和3.9助攻，各項數據都創下生涯新高。

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