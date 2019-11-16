12強賽》先發身價差67倍 日韓今冠軍戰預演

岸孝之。（資料照，法新社）

〔記者羅志朋／綜合報導〕12強賽今天晚上6點日韓大戰，由於兩隊已提前晉級明天冠軍戰，這場形同「冠軍前哨戰」，日韓世仇面子之爭，日本由35歲老將岸孝之先發，對決南韓20歲小將李承鎬，雙方身價相差67倍。

南韓教頭金卿文表示，今、明兩天要和日本對戰，明天冠軍戰才是重點，今天讓較少上場或沒調整好的選手出賽，也讓較辛苦的球員稍微放鬆一下，全力備戰冠軍戰。

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翻閱近20年一級國際賽事日韓對決，包括奧運、攸關奧運資格的亞錦賽、經典賽和12強賽，雙方交手17次，南韓取得10勝7敗的對戰優勢。

其中，上屆12強賽預賽南韓雖遭大谷翔平壓制，以0：5不敵日本，不過四強賽雙方再度交手馬上扳回顏面，南韓4：3險勝闖進冠軍戰，最終順利擊敗美國奪冠。

2008年金卿文領軍的南韓也很經典，預賽先以5：3擊敗日本，四強賽再以6：2二度射日，金牌戰扳倒古巴登頂。

今天日本先發投手岸孝之年薪3億日圓（約8157萬台幣），13年日職生涯累計125勝，12強賽出賽2場皆後援，累計3局無失分；南韓先發左投李承鎬年薪僅5000萬韓元（約122萬台幣），身價、職棒資歷與岸孝之天差地遠，本季他在韓職拿下8勝、防禦率4.48，12強賽後援1場，投1局無失分。

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