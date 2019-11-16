大聯盟年度MVP 神鱒、貝林傑獲殊榮

楚奧特。（資料照，法新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕大聯盟年度最有價值球員（MVP）昨出爐，美聯天使隊楚奧特以些微差距擊敗太空人隊柏格曼，拿下生涯9年來第3座MVP；國聯 MVP則是道奇隊新生代強打貝林傑，生涯第3季就首度收下殊榮。

險勝柏格曼 楚奧特收第3座MVP

楚奧特今年球季末因神經瘤動刀提前脫離戰線，仍留下強勢成績，45轟、104打點、打擊率2成91和攻擊指數1.083都是美聯頂尖。全美棒球記者協會在季後賽前投票，票選結果，楚奧特拿下17張第一名（5分）選票，柏格曼最終分數僅差他20分。

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楚奧特成為史上第11位擁有3座MVP的球員，巨人全壘打王邦斯則有最多的7座，楚奧特說：「能和隊友普侯斯等人齊名，是很特別的事，能與一些偉大球星一起被討論，也是意義非凡。」

貝林傑。（資料照，美聯社）

國聯同樣競爭激烈，貝林傑拿下19張第一名選票，耶利奇則是10張。貝林傑今年繳出47轟、115打點、打擊率3成05和攻擊指數1.035佳績。

第3季就獲獎 貝林傑受訪噴淚

和家人一起得知自己獲獎，貝林傑接受官網電訪時忍不住感動落淚，前大聯盟球員老爸克萊．貝林傑也感動不已。貝林傑說：「我很久沒哭，也很少看到父親顯露情緒。我爸爸給我很多態度上的提醒，他是我從小到大的教練、永遠支持著我。他跟我說過，永遠要尊重比賽、即使沒有人關注的部分，也永遠要拚盡全力。」

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