NBA》波辛傑斯回老東家 出手就被噓叛徒

東契奇昨繳出33分、10籃板、11助攻的大三元數據。（今日美國）

忘了已是獨行俠 走錯尼克休息室

2019-2020球星重返前東家主場焦點戰役

〔記者吳孟儒／綜合報導〕曾是尼克重建基石的長人波辛傑斯，轉戰獨行俠卻成為紐約全民公敵，他昨重返麥迪遜廣場花園沒有掌聲迎接，而是滿場噓聲及髒話伺候，最終他拿下20分、11籃板，搭配東契奇33分、10籃板、11助攻的大三元數據，仍帶著103：106的敗仗黯然離場。

波辛傑斯轉戰獨行俠卻成為紐約全民公敵，他昨重返麥迪遜廣場花園迎來滿場噓聲及髒話伺候。（美聯社）

波辛傑斯在2015年選秀被尼克於首輪第4順位選中，但球隊戰績貧弱，連年都是季後賽絕緣體，傳言指出，雄心壯志的他不斷向球隊施壓交易，讓球迷相當不悅。

「真不好受」 沒贏球感覺更差

波辛傑斯昨重返紐約，還一度忘記自己身披獨行俠戰袍，中場休息時走錯休息室，球迷卻沒忘記他已轉隊的事實，每每出手就大喊「叛徒」、「混蛋」，讓他感受不到一絲溫暖。不過，波辛傑斯失望的是無法帶走勝利，他說：「我不知道他們到底聽到什麼事情，噓聲很大聲，真的很不好受，且沒贏球的感覺很不好。」

波辛傑斯如今轉戰獨行俠有東契奇助拳，打出一番新氣象，排名暫居西部第8，但球季才進行一個月，能否如願以償打進季後賽，仍備受考驗。

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