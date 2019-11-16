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NBA》 雷納德輪休魔咒 P.喬治復出拿33分 快艇還是輸

2019/11/16 05:30
雷納德開季至今3次輪休，快艇皆以敗仗作收，無一例外。（法新社）雷納德開季至今3次輪休，快艇皆以敗仗作收，無一例外。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管P.喬治昨傷癒歸隊，轉戰快艇首役繳出高效率表現，攻下33分、9籃板、4助攻，但雷納德再次輪休，雙巨頭缺一，終以127：132遭鵜鶘逆轉，吞下2連敗，排名下滑至西部第7，與洛城勁敵湖人擴大至2.5場落後。

快艇本季背靠背戰役雷納德輪休必輸鐵律快艇本季背靠背戰役雷納德輪休必輸鐵律

雙星皆帶傷 至今未合體

P.喬治傷癒歸隊，首役繳出高效率表現。（今日美國）P.喬治傷癒歸隊，首役繳出高效率表現。（今日美國）

喬治前一次高張力實戰已是4月的季後賽，季後他接受右肩旋轉肌與左肩上唇肌肉撕裂修復手術，相隔半年重返球場，昨出賽時間限制在25分鐘內，投籃命中率58.8％，手感不錯、拿下33分，在快艇球員處女秀排第3高得分。

不過，上季入選年度防守第一隊的喬治，全場發生5次失誤、吞下5次犯規，他自責表示：「真的糟透了，防守還有許多需要加強的地方，我與隊友默契也得再提升。」

快艇本季大力補強，搖身一變成為角逐總冠軍大熱門，但喬治與雷納德因各自健康問題，至今尚未合體，戰績平平、僅7勝5敗。

詹皇、哈登：不隨便休戰

喬治復出後的時間仍在控管內，體能及移動仍需加強；雷納德則因膝傷負載管理，只要背靠背戰役必定輪休，也影響球隊表現，開季至今3次輪休，快艇皆以敗仗作收，無一例外，之後還有10次連2天出賽的賽程，教頭瑞佛斯並未保證雷納德出賽與否。

雷納德輪休現象成為近期熱議話題，詹姆斯和哈登等球星都陸續表態，不會隨便休戰，但事實上，《HoopsHype》統計，現在全勤出賽成為罕見現象，去年全聯盟也只有4％的球員打滿82場。

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