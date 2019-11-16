NBA》 雷納德輪休魔咒 P.喬治復出拿33分 快艇還是輸

雷納德開季至今3次輪休，快艇皆以敗仗作收，無一例外。（法新社）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕儘管P.喬治昨傷癒歸隊，轉戰快艇首役繳出高效率表現，攻下33分、9籃板、4助攻，但雷納德再次輪休，雙巨頭缺一，終以127：132遭鵜鶘逆轉，吞下2連敗，排名下滑至西部第7，與洛城勁敵湖人擴大至2.5場落後。

快艇本季背靠背戰役雷納德輪休必輸鐵律

雙星皆帶傷 至今未合體

P.喬治傷癒歸隊，首役繳出高效率表現。（今日美國）

喬治前一次高張力實戰已是4月的季後賽，季後他接受右肩旋轉肌與左肩上唇肌肉撕裂修復手術，相隔半年重返球場，昨出賽時間限制在25分鐘內，投籃命中率58.8％，手感不錯、拿下33分，在快艇球員處女秀排第3高得分。

不過，上季入選年度防守第一隊的喬治，全場發生5次失誤、吞下5次犯規，他自責表示：「真的糟透了，防守還有許多需要加強的地方，我與隊友默契也得再提升。」

快艇本季大力補強，搖身一變成為角逐總冠軍大熱門，但喬治與雷納德因各自健康問題，至今尚未合體，戰績平平、僅7勝5敗。

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詹皇、哈登：不隨便休戰

喬治復出後的時間仍在控管內，體能及移動仍需加強；雷納德則因膝傷負載管理，只要背靠背戰役必定輪休，也影響球隊表現，開季至今3次輪休，快艇皆以敗仗作收，無一例外，之後還有10次連2天出賽的賽程，教頭瑞佛斯並未保證雷納德出賽與否。

雷納德輪休現象成為近期熱議話題，詹姆斯和哈登等球星都陸續表態，不會隨便休戰，但事實上，《HoopsHype》統計，現在全勤出賽成為罕見現象，去年全聯盟也只有4％的球員打滿82場。

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