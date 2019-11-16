海碩盃女網賽》雙打4強出爐 2組台將爭決賽門票

羅迪歐諾娃（右）／珊德絲（左）直落二擊敗扎拉米澤／拉珂希莫娃，將在今天迎戰李亞軒／吳芳嫺。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕澳洲頭號種子羅迪歐諾娃／珊德絲昨2個6：3解決俄國組合扎拉米澤／拉珂希莫娃，今晚約7時與地主希望李亞軒／吳芳嫺爭台北海碩女網賽雙打決戰門票。拚出代表作的卓宜萱／卓宜岑，則挑戰第2種子嘉可波薇茨（斯洛維尼亞）、科維妮奇（蒙特內哥羅），兩組台將期許力退強敵會師壓軸，一掃2016起就無東道主爭冠的低迷。

台北海碩盃邁入第13屆，台將雙打戰績出色，曾創下首屆起連6年封后紀錄；2012年升級WTA挑戰賽，僅2012年詹皓晴／米拉丹諾維琪（法國）、2014年詹詠然／詹皓晴兩度奪冠，之後2016年張凱貞／莊佳容屈居亞軍。

李亞軒／吳芳嫺特地赴台北小巨蛋觀戰，儘管頭號種子實力堅強，李亞軒反而沒有壓力，「跟輸球的扎拉米澤打過一次，她的球快又準，快嚇死我了。拚澳洲可能好一點，希望不要太緊張，打出自己風格。」

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首闖4強的卓家姊妹為了應付東歐悍將，特地勤練空中殺球，教練詹佛成說：「對方是單打型，比較常用吊高球，我們有前有後，表現正常有8成勝算。」

單打方面，匈牙利第2種子芭波絲拚滿3盤，6：4、4：6、6：3力退英國拜恩絲，延續在台13連勝不敗氣勢，今與保加利亞第8種子托莫娃搶決賽席次。至於2014年封后的蒂雅琴科，2個6：1速斬斯洛伐克塞彼洛娃，俄國第3種子4強卡位，強碰頭號種子科維妮奇。

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