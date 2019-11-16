超級500系列香港公開賽》遭金廷逆轉 周天成無緣4強

周天成昨陷入苦戰，無緣4強。（歐新社資料照）

〔記者粘藐云／綜合報導〕世界排名第2的台灣一哥周天成，昨在超級500系列香港公開賽8強戰中，以21：8、19：21、13：21慘遭印尼選手金廷逆轉，無緣4強。

周天成昨遭遇世界排名第8的印尼好手金廷，生涯對戰9次，小天取4勝。前兩輪都歷經3局大戰的周天成，開賽狀況看似不錯，取得大幅領先後，以21：8先馳得點。手握一局的周天成，第2局浪費領先優勢，讓金廷扳回一城，加上決勝局小天遲遲無法進入狀況，陷入落後劣勢，在頻頻撲倒救球情況下，膝蓋也出現傷勢，一度暫停包紮，苦戰後仍以13：21讓出；小天出局後，台灣選手在香港賽全數打包。

膝蓋出現傷勢 一度暫停包紮

金廷搶下4強門票後，下一輪將碰上自家人、世界排名第6的克里斯提，他在8強戰以21：15、21：13輕取世界排名第3的丹麥一哥安童森。

請繼續往下閱讀...

其他男單方面，世界排名第4的中國奧運金牌諶龍，前役和台灣好手王子維鏖戰3局，花了79分鐘才以2：1逆轉晉級。歷經艱困一役，昨諶龍面對世界排名13的印度好手斯里坎特，首局先以13：21讓出，隨後宣布因傷退賽，他坦言，法國賽後大腿出現傷勢，前一戰又太過激烈，導致狀況不好，不得已退賽。

李卓耀闖進4強 舉「51手勢」挺反送中

世界排名27的地主好手李卓耀，此次香港賽透過遞補獲出賽資格，接連擊敗泰國塔馬辛、石宇奇，並在賽後高舉「51手勢」表態挺港反送中運動，獲得關注。昨他再以21：14、21：19拍下前丹麥球王安賽龍，連斬強敵勇闖4強，成為本屆最大黑馬，將和斯里坎特爭奪決賽門票。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法