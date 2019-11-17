6搶1拚奧運 旅外缺席「投」痛

6搶1資格賽若明年4月開打，台灣隊勢必以中職球員為主。左起朱育賢、高宇杰、林哲瑄、陳鴻文、張志豪。（特派記者林正堃攝）

東京奧運棒球賽 6張門票態勢

〔記者林宥辰／綜合報導〕即使打出一級國際賽事首度勝多敗少、首度完封南韓等亮眼成績，擠進奧運窄門仍非易事，台灣隊昨複賽最後一戰打贏澳洲隊，確定以第5名作收，但戰績不敵同屬亞太區的南韓，只得力拚6搶1資格賽。

12強先發好投 4月難再聚首

台灣隊總教練洪一中昨口頭提出請辭國家隊教頭，緊接著等著台灣隊的則是明年初的6搶1資格賽，舉辦時間暫訂於4月初，但實際日期未定。由於舉辦時間和國內外職棒重疊，台灣隊可能必須以國內職棒為主要戰力籌組球隊。

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台灣隊本屆12強投手成績超優，團隊防禦率僅2.07，張奕、江少慶和吳昇峰合計5次優質先發，江少慶第2次登板迎戰墨西哥則僅差1人次優質先發。不過，這些亮眼數據多半建立在旅外好手的表現上，張奕、江少慶雙王牌關鍵，胡智為也兩度出賽有所貢獻。

中職當自強 借重業餘吳昇峰

明年球季，張奕預計參與歐力士隊集訓，投出身價的江少慶還在等新球隊開出合約，但至少有10支美職球隊注意到他，明年無論身在何處，春訓期間勢必也難以投入國家隊，林凱威和林鋅杰等人，也都要投入各自所屬的球隊集訓。

若旅外球員難以征戰，台灣隊得靠中職當自強，野手的人手應無虞，但投手戰力就有些捉襟見肘。若僅看今年成績，中職本土固定輪值先發僅富邦悍將陳仕朋1人防禦率3.48在4以下，投球局數趨近百局，也僅有獅隊江辰晏、中信兄弟廖乙忠等數人。

台灣隊要找到先發戰力，恐還得借重業餘合庫強投吳昇峰等戰力，吳昇峰去年亞運面對韓職明星投出代表作，今年12強又面對美國明日之星們繳出優質先發，雖未奪勝，實力有目共睹。

江少慶12強賽連2場先發好投，吸引至少10支美、日職球隊注意。（特派記者林正堃攝）

日職歐力士隊張奕在12強賽連續封鎖波多黎各和南韓打線。（資料照，記者林正堃攝）

陳冠宇是12強賽唯一日職羅德隊代表，後援出賽未掉任何分數。（資料照，記者林正堃攝）

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