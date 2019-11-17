無關東奧門票 7千球迷進場照挺

日本球迷古賀自製日文版台灣隊球員名鑑。（記者林翠儀攝）

昨台澳戰儘管無關奧運門票，仍吸引大批球迷進場力挺台灣隊。（記者林翠儀攝）

〔駐日特派員林翠儀／東京報導〕台灣隊雖已無緣在世界12強取得東京奧運門票，但昨和澳洲最後一戰，東京巨蛋湧入超過7000名球迷，甚至有球迷一早從台灣飛來還來不及卸下行李，帶著行李箱直奔球場。

昨台灣隊擔任主場球隊，加油區位置也換到一壘後方，10點多觀眾陸續進場，一壘後方的自由席幾乎滿座，指定席人數也比前天多很多，由於台灣隊前天不敵美國，南韓又贏了墨西哥，台灣隊已確定無緣拿到東奧門票，原本預料會降低球迷進場加油的動力，沒想到球迷還是以行動展現力挺到底的決心。

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日本球迷也很死忠，自製日文版12強台灣隊球員名鑑，並在推特上擴散的古賀，穿著兄弟隊周思齊的球衣到場加油，他是在2017年亞洲職棒冠軍爭霸賽時，因為觀看台日大戰迷上台灣職棒，去年開始到台灣看球賽，他是兄弟隊粉絲，至今已去台灣9次看了31場球賽。

古賀很開心他自製的名簿獲得台灣球迷好評，原本只是想把台灣球員介紹給日本球迷認識，沒想到台灣的反應比日本還熱烈。對於台灣隊無緣拿下東奧門票，古賀也覺得很遺憾，「但能夠贏南韓，已經很努力了。 」

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