12強賽》韓爭冠擺「梁金」陣 日監督預言成真

山口俊將擔任12強冠軍戰日本隊先發投手。（資料照，記者林正堃攝）

南韓梁玹種今首度面對日本全明星隊。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕日本昨以10：8苦勝南韓，奪下超級循環賽第一，兩隊今晚派出本季日韓職強投代表山口俊、梁玹種，繼續在東京巨蛋真劍對決，問鼎2019年世界棒球12強賽冠軍金盃。

日韓昨刻意保留主力，讓較少出賽的選手上場活動筋骨，南韓先發打線就更換5人，總教練金卿文說重要的在隔天，以考量選手狀況為主。不過南韓仍猛打12支安打，讓日監督稻葉篤紀認為好打者確實不少，「對南韓就是會變成這種比賽（打擊戰）。」

請繼續往下閱讀...

韓日今爭冠 梁玹種vs.山口俊

日本今將派山口俊先發，從預賽起始終沒展現央聯3冠王身手，但他並不擔心，表示將以直球為主，而快慢搭配是關鍵，「不怕球種交互使用，就會有不同結果。」

南韓王牌左投梁玹種則是前2場都奪勝投，防禦率僅0.77，今晚是首次對上全明星日本。他表示除了做好準備之外，沒什麼好說的，「這是最重要、也是最後一戰，不能慢慢調整，第1球就要全力以赴。」

梁玹種說，不會去想著要撐長局數，後面還有金廣鉉等好投手可以接手。金廣鉉在2008年北京奧運對日本繳2場優質先發，打響「日本殺手」的名號。

梁：第一球就全力以赴

早在預賽稻葉就預言，沒把梁、金打倒就無法登世界一，如今果真面臨挑戰。日本隊也下令牛棚總動員，另一名先發大將「潛水艇」高橋禮也要待命。

連同昨天12強，日本隊在職業參與的2000年雪梨奧運算起，總計在一級國際賽事和南韓交手18場，戰績為8勝10敗。4年前日本在4強賽一路領先，卻在9局上被狂攻4分逆轉吞敗，今晚不只爭冠軍，更是面子之爭。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法