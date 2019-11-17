12強賽》「美夢」成真與否 金廣鉉最後一搏

南韓隊金廣鉉今預計接在梁玹種之後登板，他表示會使盡全力投最後一場比賽。（資料照，記者林正堃攝）

日本隊菊池涼介12強賽打擊火燙，大聯盟有3隊表達網羅興趣。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕短期國際賽不能定奪球員真正實力，但在高張力賽事之下，表現多少會在球探腦海留下印象。日本、南韓各有選手懷抱明年在大聯盟打球的夢想，今晚冠軍賽象徵壓軸展示會，也是最後拉抬身價的機會。

菊池涼介太火 3隊有興趣

日職7屆金手套的二壘手菊池涼介，在12強期間獲廣島放行，將透過入札制度打通赴美之路。從2017年經典賽，如忍者般的連發美技便在美國享知名度，今年12強連棒子都火燙，昨從脖子傷痛恢復歸隊，立即對韓敲安貢獻打點。

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近日大聯盟總經理會議剛落幕，包括世界大賽冠軍國民、藍鳥、印地安人等3隊都對菊池表達興趣。藍鳥總管艾金斯說，「很有趣的球員，會花時間來研究他。」

南韓代表性左投金廣鉉更得把握機會一雪前恥，前役被台灣震撼教育後，赴美態勢變得撲朔迷離，不同於菊池，母隊尚未表達支持。金廣鉉坦言長久賽季導致身體疲倦，加上赴美受關注一事，讓他好像變成一個麻煩，身心俱疲。今晚金廣鉉可望接在梁玹種後登板，他說不管是什麼角色，會使盡全力去投最後比賽，如此才有機會去想赴美一事。

國際球探大軍在12強滿載而歸，我國王牌江少慶繳2場好投，亦可望成為獲益者之一，他昨表示賽後有美、日等10多隊前來探詢，未來美職或日職都不排斥，將看對方開出的條件來決定。

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