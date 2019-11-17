12強賽》拚贏最後一戰 謝謝台灣隊

賽後球迷紛紛在球場留影紀念。（特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕「感謝球員奮戰不懈，留下最後一個比較好的結局。」儘管台灣隊未能晉級12強賽決賽，對於昨役5：1擊敗澳洲拿下第5名的結果，總教練洪一中仍謝謝球員努力到最後一刻。

台灣隊打出令人感動的12強賽。（特派記者林正堃攝）

12強賽程戰績表

熱血抗澳 感動台日球迷

台灣隊7戰團隊成績

胡智為先發5局無失分。（特派記者林正堃攝）

迎戰澳洲的結果對台灣來說，只是5、6名的差別，但全隊並沒有鬆懈，先發投手胡智為投5局無失分，8局再靠王威晨敲出超前分及林哲瑄的3分砲贏球；賽後全隊在投手丘上圍成一圈，向現場7299名球迷致謝，不只感動台灣球迷，就連日本網友都發文說是場好比賽。

林哲瑄（特派記者林正堃攝）

台灣隊雖然錯失在12強賽挺進奧運，最後一戰仍打出令人感動的比賽，賽後全隊向東京巨蛋逾7千名球迷致謝。（特派記者林正堃攝）

台灣隊前天以2：3不敵美國，再加上南韓7：3擊敗墨西哥，確定和4強及奧運門票都無緣。但最後一戰全隊不因此喪失鬥志，「一開始戰況很膠著，雖然只是攸關5、6名，但兩隊還是全力以赴。」洪總坦言前半段的心情很忐忑，電視畫面帶到他的神情也都很凝重，還好第8局能形成大局、攻下4分。

王威晨喊話 6搶1作伙拚

擔任開路先鋒的王威晨，先在3局敲安送回首分，8局再敲安突破1：1僵局，他很珍惜這次第一次披上國家隊戰袍的機會，「我一直期待可以去打這種一級賽事，只可惜還沒有晉級到東京奧運。」台灣要搶下奧運門票只剩明年6搶1資格賽，王威晨也表達高度參賽意願。

2棒林哲瑄則接在王威晨之後，對前桃猿洋投索爾轟出3分砲，讓台灣隊吃下定心丸，他並未多加著墨個人表現，只表示打出去還以為是高飛球、不會飛出去。但對台灣隊在複賽打出2勝3敗，林哲瑄則說：「大家的表現已無可挑剔。」

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除了投、打表現亮眼，游擊手王勝偉在3局下跑壘時展現拚勁，結果傷到腿部提前退場，也贏得現場球迷的掌聲。

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