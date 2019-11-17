12強賽》洪總辭兵符 誰領台灣6搶1?

洪一中在結束12強賽任務後，宣布將辭退台灣隊兵符。（特派記者林正堃攝）

賽後拋震撼彈 將提辭呈

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕在12強複賽有過「贏南韓」的美好，也在昨役最後一戰擊敗澳洲，總教練洪一中在賽後拋出震撼彈，宣布將向中職會長吳志揚提出辭呈、無意再執掌明年6搶1資格賽兵符。

在台澳賽前，吳志揚和台灣隊職員在東京巨蛋留下大合照，他對於洪總帶兵表達高度肯定，「這次帶得非常好，外界應該給他多點鼓勵。」此外吳志揚也表示：「我們當然希望如果能打進奧運，能由洪總帶到奧運結束，除非他自己倦勤。」

當時「倦勤」一詞其實已透出端倪，洪總今年從中職季賽率領桃猿完成3連霸，球季結束後再執掌國家隊兵符，早已身心俱疲，他還曾對這次赴日採訪的媒體脫下帽子，「你們看，今年我的白頭髮多了好多。」據悉，洪總私下也早已對吳志揚表示想卸兵符。

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完封南韓復仇 成就經典

因此，當昨台灣5：1擊敗澳洲、結束這次在12強的最後一戰，洪總就公開表示，「我這次回去最起碼會把辭呈送到會長那裡，因為6搶1是在明年中職季賽進行，當然我的球隊也是要顧。」他還表示任務到此結束，辭呈則交由會長裁決。

對洪總來說，這次他繼2008年北京奧運後再掌兵符的過程，雖然艱辛但不乏美好的滋味。像是12日以7：0擊敗南韓，洪總率隊完成台灣首次完封全韓職明星隊的壯舉，除了讓他報了當年京奧以8：9敗給金卿文的一箭之仇，也打出他所說要讓國人感動的比賽。

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