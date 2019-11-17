12強台灣英雄站出來！

王威晨（特派記者林正堃攝）

文：特派記者倪婉君／圖：特派記者林正堃

陳冠宇（特派記者林正堃攝）

張奕（特派記者林正堃攝）

吳昇峰（特派記者林正堃攝）

江少慶（特派記者林正堃攝）

胡金龍（特派記者林正堃攝）

高宇杰。（特派記者林正堃攝）

在本屆12強賽，台灣隊雖未能搶下奧運門票，但投、打、守、捕4環節都有亮點，也都值得球迷給他們掌聲鼓勵。

王勝偉展現拚勁，滑壘時傷到腿部，被揹退場。（特派記者林正堃攝）

陳鴻文對澳洲戰9局上登板，用再見三振為台灣守住勝利。（特派記者林正堃攝）

台灣隊個人投打成績

★投手／投手群驚人2.07 陳冠宇解密

這屆投手平均防禦率僅2.07，表現好得出乎總教練洪一中意料，他坦言原本是賽前最頭痛的一環，結果投手表現非常棒；後援出賽5場無失分的陳鴻文，就給自己打了100分。

台灣隊先發投手群防禦率僅1.85，從「雙王牌」江少慶和張奕，到「業餘王牌」吳昇峰，再到昨役胡智為5局無失分，都有優異表現。陳冠宇和陳鴻文更是防禦率0的「完美牛棚」。陳冠宇認為，這次台灣隊投手群表現這麼好，跟全隊士氣好有關，就算沒有上場，大家也會互相說加油。

請繼續往下閱讀...

★打擊／隊長以身作則 王威晨並轡

打線雖然發揮得不理想，但洪總認為跟來到日本後主要是午場比賽有關，跟職棒球員作息不一樣，早上7點多起來，對球員是苦差事。但在這種狀況，「台灣隊長」胡金龍仍以身作則，7支安打和王威晨並列全隊最多，3成50打擊率更是亮眼。

「很可惜啦，沒有達到最後目標，但從集訓到現在，大家都扮演好自己的角色。」胡金龍這次當隊長很稱職，他昨役提前退場，也是因為不常在人工草皮上跑動，造成腳不舒服。

★防守／7場僅1次失誤 王拔是關鍵

本屆防守固若金湯，7場比賽只出現1次失誤，其中35歲游擊手王勝偉更在內野防區成為安定力量，他在對南韓上演超級飛撲美技，還曾登上WBSC官網。

王勝偉攻守俱佳，累計10打數敲3安1打點，守備更成為後輩教材，昨跑向三壘造成腳部不適退場，顯現驚人拚勁。這次台灣隊展現強大凝聚力，「大家雖然都來自不同球隊，但在過程中做了很多事情讓團隊凝聚力變好，像是做操最後體能教練都會要求我們去做互相擊掌、互相鼓勵的擁抱動作。」王勝偉認為多了這些舉動，就讓原本一道不熟悉的牆消失、變得熟悉起來。

★捕手／小胖阿德運功 高宇杰升等

這次台灣隊3名捕手林泓育、張進德和高宇杰各擅勝場，其中22歲的高宇杰更成為亮點，他在複賽對南韓首次先發蹲捕亮相，不但敲出個人12強第1安，更為台灣敲回抗韓第1分，昨對澳洲先發蹲捕，也有兩安演出。

進職棒一年多就有機會參加大賽，高宇杰珍惜每次機會，「對南韓打下第1分，讓我印象最深。」晚上和小胖及阿德賢拜開會，也讓高宇杰獲益良多，「他們跟我講的話，都當作未來我跟投手溝通的經驗。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法