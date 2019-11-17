奧地利桌球公開賽》陳思羽／鄭先知 首闖女雙決賽

鄭怡靜也無緣女單4強。（取自ITTF官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕2011年聯手奪下世界青少年桌球錦標賽女雙銅牌的陳思羽／鄭先知，昨在2019年奧地利公開賽女雙4強戰，以3：2力退石川佳純／平野美宇，寫下兩人合拍以來最佳戰績，將和日本新生代組合木原美悠／長崎美柚爭冠。

林昀儒昨不敵世界球王樊振東。（取自ITTF官網）

陳思羽（右）／鄭先知（左）闖進決賽，寫下兩人合拍以來最佳戰績。（取自ITTF官網）

陳思羽／鄭先知今年在日本、捷克和香港公開賽三度闖進4強，但都未能走得更遠。昨遭遇世界排名第8的石川佳純和排名第10平野美宇的超強組合，雖然兩度在局數領先下被追平，決勝局仍沉著應戰以11：7拿下，首度闖進決賽。

鄭先知表示：「我們雙打最近有明顯的進步，思羽是靠力量爆發力取勝，我則是落點跟變化，兩人剛好可以互補。」

17歲長崎美柚和15歲木原美悠，今年已奪下斯洛維尼亞、克羅埃西亞兩座挑戰賽冠軍，上月在德國公開賽4強戰也以3：2力挫中國組合陳夢／顧玉婷，直到決賽才敗給南韓田志希／梁夏銀，實力不容忽視。

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林昀儒、鄭怡靜無緣4強

單打方面，世界排名第10的林昀儒在男單8強戰遭遇世界球王樊振東，在局數0：3落後下，大膽搏殺策略奏效，連追兩局，一度出現逆轉曙光，可惜功虧一簣，最後仍以2：4吞下對戰2連敗。

世界排名11的鄭怡靜遭遇排名第7的日本一姐伊藤美誠，也未能複製去年年終總決賽的贏球經驗，以1：4被對手後來居上，無緣女單4強。

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