ABL》野獸出閘轟21分 開幕戰驅「澳」客

林志傑加盟首役狂飆21分，帶領勇士拿下本季首勝。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台北富邦勇士轉戰ABL東南亞籃球聯盟的主場開幕戰，吸引7000名觀眾到和平籃球館力挺，「野獸」林志傑加盟首役狂飆21分，助隊以95：91力退來訪的澳門黑熊，用首勝回饋粉絲熱情支持。今對上馬來西亞猛龍，將全力拚2連勝。

富邦勇士轉戰ABL主場開幕戰，球迷重溫林志傑（左）與曾文鼎連線。（記者陳志曲攝）

37歲的林志傑在2009年離開SBL台啤隊，轉戰中國CBA浙江廣廈並效力長達10年，今年重返台灣籃壇加盟勇士，昨是他自2015年瓊斯盃後首度在自家出賽，大批粉絲前來主場觀戰，就是為了一睹野獸丰采，他表示自己賽前也相當興奮與期待。

舉重國手郭婞淳也到現場觀戰。 （記者陳志曲攝）

教頭讚職業球員特質

勇士主帥許晉哲指出，「大家都想來看志傑，他也帶起比賽的氣氛，這正是他的魅力，也是職業球員應該有的特質。」

林志傑昨不負眾望在下半場大顯神威，一人包辦17分，振臂怒吼將現場氣氛帶到最高點，也成為球隊奪勝的靈魂人物，他說：「其實沒特別想太多，就是繳出最好表現，完成教練賦予的角色任務，把比賽贏下來。」

攻下23分、12籃板的賈西亞同樣功不可沒，但他更推崇林志傑，大讚其場上表現及感染力如同勇士隊的「Kobe Bryant」。

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勇士昨首度以3外援應戰，禁區悍將布拉替補14分也貢獻良多，包括最後讀秒的關鍵火鍋澆熄對方反撲機會，前NBA選秀探花梅奧僅12分、7助攻，許晉哲認為還未達水準，但他希望本土球員能在輪替時把握機會，以好表現爭取更多上場時間。

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