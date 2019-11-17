ABL》勇士打造頂級主場 有吃有玩超熱鬧

富邦勇士打造頂級主場，和平籃球館不僅設有小遊戲，還有美食街可打牙祭。 （記者陳志曲攝）

〔記者吳孟儒／台北報導〕勇士今年從SBL轉戰ABL，盼實現主客場經營理念，朝職業化之路邁進，除網羅人氣球星林志傑和梅奧，昨主場舉行一系列活動，吸引大批球迷朝聖，搭配「Fubon Angels」啦啦隊熱力應援，現場氣氛十分熱鬧，球員和球迷都很有感。

富邦勇士打造頂級主場，和平籃球館不僅設有小遊戲，還有美食街可打牙祭。 （記者陳志曲攝）

過去勇士曾在SBL推出主題週活動，但效果並不顯著，本季與台北市政府合作，以和平籃球館為主場，打造有吃有玩又能看球的多元體驗，除場邊互動遊戲專區，還有美食攤位進駐，並發放LED手環讓球迷一起參與燈光秀，今天還有大馬知名歌手黃明志親臨現場開唱。

昨開賽前出現粉絲大排長龍入場的畫面，現場更是近滿場觀眾齊聲為勇士加油，主場氣勢非凡，主帥許晉哲表示：「有點像國際賽，很多球迷到場，跟過去SBL比賽不一樣，有了3外援的精采度也有差。」

賈西亞笑說，這樣的比賽氣氛令他興奮，很感謝球迷支持；但許晉哲認為，觀眾加油也是甜蜜的負擔，「反而更有輸不得的壓力。」

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黑熊隊教練查爾斯則大讚，勇士打造頂級主場，現場粉絲也很瘋狂；攻下31分的洋將肯尼表示，過去在北歐比賽，現場空蕩蕩，亞洲球迷真的很熱情。

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