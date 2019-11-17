NBA》綠衫軍摘10連勝 勇士又添傷兵

沃克當第四節先生，單節獨拿14分。（美聯社）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕連勝不止的塞爾提克展開連5場西部客場之旅，昨碰上勇士，塔圖姆轟下全場最高24分，明星後衛沃克則進帳20分、外加8籃板，率隊105：100逆轉贏球，收下10連勝，戰績10勝1敗，高居聯盟第1。

塔圖姆轟下全場最高24分。 （美聯社）

塔圖姆、沃克飆分連線

沃克於末節上演個人秀，單節獨拿14分，助隊在決勝階段拉出8：0高潮，澆熄勇士反撲氣焰。他表示，「越是關鍵時刻，鬥志越高昂；我喜愛連勝的感覺，生涯從未連贏那麼多場。」

綠衫軍後衛史馬特也是功臣之一，三分球9投5中，得分全部來自外線，他笑說，「不可思議的感覺，每當球離開我指尖，就有預感能投進。」

本季流失兩大主力厄文與哈佛德，加上海沃德左手掌骨折，將至少缺席6週，塞隊仍寫下自2007-08球季以來的最佳戰績，該球季前22場比賽贏了20場。

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D.羅素拇指扭傷退場

勇士輸球陷入愁雲慘霧，「代班一哥」D.羅素第3節右手拇指扭傷後退場，球隊反撲無力，吞下全聯盟最多的11敗，戰績持續下探。不過，總教練柯爾仍正面看待，「此役應是本季我們防守表現最好的一戰，球員逐漸融入戰術體系。」

D.羅素將在今天進行核磁共振檢查，歸期未定，全隊傷兵多達8人，手掌骨折的柯瑞再度於場邊目睹隊友受傷，神情凝重。

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