張火爐接跆協理事長 拚協會恢復運作

跆拳道協會理事長昨改選，由代理事長張火爐接下重任。（記者廖聿偉攝）

〔記者廖聿偉／台北報導〕全國跆拳道協會「家變風波」總算告一段落。昨舉行第12屆理事長補選會議，最終代理事長張火爐獲得20張同意票，以10票之差勝過應曉薇，正式接任理事長一職。

前任理事長吳兩平捲入經費浮報與安插兒子擔任協會人員等弊案，教育部專案小組調查後，認定違反國體法相關規定，將停止跆協明年工作計畫經費2分之1的補助；而吳兩平罷免案也於上月26日通過。

跆協在規定期限一個月內舉行改選，35名理事有30名出席，張火爐獲得過半的支持率，超過法定門檻，確定接下理事長重任。

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60歲的張火爐原是跆協副理事長，過去曾擔任桃園市議員，人脈廣闊。他強調，「當選後才是責任的開始，新任秘書長等人事任命案預計本週就會出爐，首要任務是讓協會恢復正常運作。」

針對明年預算遭砍半，以及協會資金缺口等問題，張火爐透露，「實際短少金額要等會計查證後才能確認，但至少有約1千多萬要彌補。目前計畫是向企業募款，並與體育署協調是否能分期償還，至少要先有300萬元以上資金，協會才能恢復運作。」

至於國人最關心的奧運培訓隊，張火爐強調，「體育署與國訓中心皆有介入協助，運作完全正常，不需擔心。另外，這段時間延誤的裁判講習、全國品勢錦標賽、晉段測驗和總統盃等事項，也將在12月復辦。」

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