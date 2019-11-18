海碩網球公開賽》打到流鼻血 李亞軒／吳芳嫺金喜收場

台灣雙打選手李亞軒（後）/吳芳嫺（前）拿下台北海碩盃雙打冠軍。（記者陳志曲攝）

爆冷4連勝 雙打奪冠

台灣雙打選手李亞軒（左）/吳芳嫺（右）後來居上，為地主留下賽史雙打第8冠。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕李亞軒／吳芳嫺昨歷經搶10激戰，4：6、6：4、10：7大逆轉第2種子嘉可波薇茨（斯洛維尼亞）／科維妮奇（蒙特內哥羅），爆冷4連勝首獲台北海碩盃女網賽雙打冠軍，賽後兩人一笑一哭情緒激動，害羞的吳芳嫺說：「我容易緊張，比賽時還流鼻血，贏球壓力釋放，眼淚才奪眶而出。」

海碩盃頭一回合體的李／吳，在台北小巨蛋連戰皆捷，挾著4強賽力退澳洲頭號種子的餘威，又後來居上為地主留下賽史雙打第8冠，也是2014年詹詠然／詹皓晴封后之後，台將再度掄元。吳芳嫺坦承太想贏球，甚至徹夜難眠，「出場看到這麼多人『驚呆了』，雖然觀眾熱情加油，但好像聽不太到。」開賽率先破發，她突然打得綁手綁腳，還好在李亞軒帶領下，回穩搶得別具意義的金盃，吳芳嫺說：「記得上次比賽中流鼻血，還是12、3歲，這次我本來在擦汗，沒想到鼻血噴出來，只能先用手擋住喊暫停。」

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個性爽朗的李亞軒，則笑說當時「看傻了」，尤其關鍵時刻吳芳嫺緊張兮兮，好像快呼吸不到空氣，學姊連忙以過來人經驗鼓勵：「先用力轟，打出去也沒關係，勇敢拚一下，不要那種『怕怕』的失誤，否則輸了又要遺憾幾球沒打好，真不值得。」

從ITF京都冠軍，到WTA挑戰賽海碩盃封后，吳芳嫺與李亞軒前後排合作無間，下個目標瞄準澳網外卡戰，盼能延續這股氣勢，鎖定明年大滿貫門票，從小右腿被燙傷留有疤痕的吳芳嫺，更期許如「浴火鳳凰」不再怯場：「我最大願望就是拚四大賽，希望明年能圓夢。」

蒂雅琴科笑捧女單第2冠

前任冠軍單打決賽狹路相逢，俄國第3種子蒂雅琴科技高一籌，6：3、6：2強壓匈牙利第2種子芭波絲，繼2014年笑捧賽史第2冠，也破了強敵在台14連勝的不敗金身。

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