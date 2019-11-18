不敵日本少女隊 陳思羽／鄭先知「乒」銀

陳思羽（左）和鄭先知奪下女雙亞軍。（取自國際桌總官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕國泰組合陳思羽／鄭先知昨天在2019年奧地利公開賽女雙決賽，以2：3不敵世界排名第四的日本「少女組合」木原美悠／長崎美柚，和首座巡迴賽冠軍擦身而過，不過仍締造兩人合拍以來最佳戰績。

17歲的長崎美柚和15歲的木原美悠，上個月在德國公開賽曾扳倒中國組合陳夢／顧玉婷，獲得亞軍，是今年快速竄起的女雙組合。

今年首度闖進決賽的陳思羽／鄭先知，首局錯失5：1領先，以8：11被木原／長崎後來居上，第二局再以7：11讓出；第三局陳鄭配趁對手鬆懈之際展開逆襲，以11：7、11：9連下兩局。

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決勝局，木原美悠／長崎美柚一開局就積極搶攻，拉出一波7：0凌厲攻勢，陳鄭配雖一度追到3：8，但終場仍以4：11吞敗。

鄭先知表示，「這是我們第一次打進白金系列賽事的決賽，我們在一些關鍵球處理上出現一些波動，沒有處理好。」

雖然無緣摘下首冠，但陳思羽／鄭先知這一站連續擊退新加坡林葉／于夢雨及日本世界前十組合石川佳純／平野美宇，令人驚豔。鄭先知說，「汲取這次的經驗，我們收穫很多，相信下次會做得更好。」

世界排名第7的陳思羽／鄭先知，也首度拿到下個月世界巡迴賽年終總決賽女雙8強門票。

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