香港羽球公開賽》挺反送中 李卓耀封王

李卓耀（取自國際羽總）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽男單決賽，遞補取得參賽資格的地主選手李卓耀，昨在紅勘體育館享滿場球迷加油聲，最終以16：21、21：10、22：20逆轉世界排名第8的印尼金廷，生涯首奪超級500等級冠軍。

值得一提的是，李卓耀早已表明力挺香港「反送中」，晉級過程中擊敗眾家名將，包括中國的石宇奇，李卓耀在打敗強敵後，高舉反送中訴求的「五一手勢」，在香港民眾反送中衝突越演越烈之際，李卓耀勇於表態力挺香港民眾反送中，道德勇氣贏得港人尊敬，未料他竟能一路爆冷殺進決賽，並且勇奪冠軍，寫下屬於自己的傳奇，頒獎時不少球迷齊呼「五大訴求，缺一不可」，讓李卓耀成為香港英雄。

陳雨菲奪冠 進逼戴后

中國選手陳雨菲昨在女單決賽，以21：18、13：21、21：13力退泰國好手依瑟儂，維持本季決賽不敗紀錄，她本週積分升至9萬2465分，步步進逼世界球后戴資穎。

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陳雨菲奪香港賽金盃，加上全英公開賽、瑞士公開賽、澳洲公開賽、泰國公開賽、福州公開賽等，單季6冠為本季女單選手之最。她這座冠軍進帳9200分，取代年度最佳10站最低7700分，總積分漲至9萬2465分，小幅落後戴資穎的9萬2675分。

戴資穎、陳雨菲確定進軍12月11日於中國廣州開打的年終總決賽，而兩人在去年皆於小組賽第3場因傷棄賽，無緣4強，因此本屆都無保分壓力，誰的年終賽成績最佳，就能以球后身分迎接2020年賽季。

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