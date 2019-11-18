12強賽》日逆轉韓復仇奪冠 東蛋沸騰

日本隊逆轉擊敗南韓，拿下12強賽冠軍，全隊開心擁抱。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕「萬歲！萬歲！」日本隊昨晚奪下第2屆世界12強棒球賽冠軍後，將監督稻葉篤紀高拋慶祝，現場4萬多名球迷高喊萬歲；日本隊4棒鈴木誠也獲選大會MVP，由中職會長吳志揚頒獎。

鈴木誠也獲選大會MVP

東京巨蛋湧進4萬4960名球迷觀戰，日韓冠軍戰打得就跟2國關係一樣緊張，1局上南韓先2發全壘打將日本先發投手山口俊打下場，結果2局下換南韓王牌梁玹種遭3分砲轟炸；終場日本以5：3逆轉贏球，報了4年前4強賽輸球的一箭之仇，更繼2009年經典賽之後再奪世界冠軍頭銜。

山口俊首局就被南韓2棒金河成、5棒金賢洙接連砲轟，僅投1局掉3分退場，也讓場邊的稻葉篤紀臉色鐵青。不過，日本隊打線隨即發威，1局下就靠4棒鈴木誠也適時安打攻回1分，1棒山田哲人更在2局下轟出3分砲，讓梁玹種前2局就掉4分。

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梁玹種重要一役崩盤

梁玹種前2場都奪勝，防禦率更僅0.77，昨首次對上全明星日本隊，儘管賽前表示這是最重要的最後一戰，但他投3局就用75球被敲4安失4分退場，防禦率暴增至3.07。

南韓前天複賽最後一戰以8：10不敵日本，總教練金卿文表示隔天比賽才重要，但祭出王牌仍吞敗。不過，南韓已完成奪下奧運門票的階段目標，明年可到東京再復仇。

日本隊監督稻葉篤紀首度率隊奪冠，球賽結束後也落下男兒淚，他說：「很想幫日本奪世界冠軍，選手都很團結一致達成這個目標，果然亞洲的宿敵南韓隊很強。雖然成為世界第1，明年奧運要打出更好的比賽。」

台灣第5名 今返國門

台灣隊名列第5，今天下午將返抵國門，明年4月將在6搶1最終資格賽爭搶奧運最後1張門票。

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