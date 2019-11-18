12強賽》獲選最佳先發 「奕」鳴驚人

張奕在12強賽的傑出表現，獲選為全明星世界隊先發投手。 （資料照）

張奕13.2局無失分 展現超齡沉穩

本屆賽事攻守俱佳的三壘手王威晨，獲選最佳三壘手。 （資料照）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕這次和江少慶成為「雙王牌」，25歲的張奕表現甚至出乎總教練洪一中意料之外，他在昨晚12強閉幕典禮也入選全明星世界隊（The All World Team）先發投手，堪稱第1次在一級賽事亮相就「奕」鳴驚人。

全明星隊 王威晨最佳三壘手

張奕這次以2勝、13.2局無失分的表現大放異彩，台灣隊總教練洪一中就直稱驚喜，「一開始大家也在懷疑張奕，都在問說：『他可以嗎？』結果他表現這麼好。」

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去年6月才棄打從投，張奕今年不但成為歐力士的驚奇，更是台灣隊的最大收穫。這次擔任牛棚教練的王建民表示，張奕看起來就是滿穩定的，也很安靜，還笑說：「可能是長期接受日本教育，你跟他講什麼，他就點頭說：『是，我知道了。』」

王建民表示，張奕和江少慶剛硬的投球型態不同，他就是比較柔一點，可是球的轉速會比較快，2人表現都非常棒。一樣旅日的陳冠宇則認為，張奕展現超齡的沉穩，也不太會緊張。

全明星世界隊由11人組成，美國有4人入選，日本、南韓、台灣各2人，墨西哥也有1人。除了張奕外，本屆賽事攻守俱佳的三壘手王威晨，也獲選最佳三壘手，他前天在對澳洲之戰敲出勝利打點安打，當時就表示很珍惜第1次在成棒國際賽出賽的機會，也期盼能參加明年4月「6搶1」最終資格賽。

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