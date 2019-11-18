12強賽》建仔新高度 王牌帶出雙「投」牌

王建民首次當國家隊教練，也成為台灣隊「雙王牌」的推手。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕首次擔任國家隊教練，王建民從昔日「王牌」身分退下，化身為輔助「雙王牌」江少慶和張奕的推手，也對這次「最強台灣投手群」與有榮焉。

「第1次當國家隊教練，可以學到很多不一樣的東西、臨場教練的調度、怎麼去幫助球員心態上的東西，以及如何去面對每次比賽、冷靜下來去面對打者。」這些都是過往「40號王牌」王建民在這次台灣隊當教練的初體驗心得。

40號王牌 國家教練收穫多

這次不管是以江少慶和張奕為首的先發投手群平均防禦率1.85，還是王躍霖、陳冠宇、陳鴻文3名牛棚大將的防禦率0完美演出，都讓台灣隊投手群的表現讓外界讚不絕口。建仔則認為，「凝聚力」是一大重點。

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變王教練 跟投手話變多了

「這次的投手群，他們就是每個人，像是變成一個團隊、凝聚在一起。」建仔表示投手群的感情很好，彼此會互相打氣、加油，「上場的時候，就知道後面還有人幫你。」

「王教練」認為自己的主要工作在建設球員心理部分，在牛棚就會多跟選手講話，「告訴他們站在投手丘上，就是要有一種強烈的慾望去壓制對手。」外界認為惜字如金的建仔，跟選手的話並不少，「有時候他們聽不懂，我就繞一圈，再回到那個點。」

強化心理 投手群凝聚力強

對於每個選手的個性，建仔也必須了解，像是林凱威雖然搞笑，但容易緊張，「只要一叫到他，表情就變了。」但就連陳冠宇在日職效力多年，建仔看他上場前仍會緊張。

對於這次投手群表現，建仔也認為沒話說，直言：「江少慶和張奕這2位投手，這次真的幫了台灣隊大忙。」對自己未來的教練生涯，建仔則表示目前還沒確定，還要看富邦悍將的合約而定。

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