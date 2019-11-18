12強賽》江少慶2場好投 大聯盟近了

王建民認為，江少慶已經非常靠近大聯盟了。 （特派記者林正堃攝）

〔特派記者倪婉君／日本東京報導〕從8年前第1次入選國手是以野手身分，到現在蛻變成台灣隊王牌，江少慶在本屆12強賽的表現有目共睹，除了希望在美職繼續挑戰自己的極限外，也增加自己升上大聯盟的信心。

江少慶在12強賽，2場先發11.2局失3分，好表現讓日職對他也有興趣。（資料照）

經12強洗禮 信心大增

「在高中時可能因為肌力不足，無法當一個稱職的投手，只好當野手。」26歲的江少慶在2011年入選亞青國家隊時是以外野手身分，但後來赴美時就決心要當投手，「美國方面也希望我用投手身分簽過去。」

自認還未到自己極限

從2014年仁川亞運、2017年第4屆經典賽，再到今年12強賽，江少慶終於晉升國家隊主力先發，2場先發11.2局失3分，更讓10多支美職球隊看到，且日職球隊也對他有興趣。

請繼續往下閱讀...

旅美8年，江少慶最高層級只到印地安人3A，但就連王建民都說：「我覺得他已經非常靠近大聯盟了，從他們的球團報告，他只是差在穩定性。」江少慶則認為經過這次12強的洗禮，能增加他升上大聯盟的信心。

「其實自從去年季中升上3A，我就覺得自己有機會踏上大聯盟。」江少慶面對美、日職的球隊邀約，心中仍渴望站上大聯盟最高殿堂，「我還有夢想，我還想試試看，我每一年都還在進步，我覺得還沒有到自己的極限，想要看看自己的能耐、極限在哪裡。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法