第一武士放眼東奧 招手3顆星

千賀滉大（資料照）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕不同於其他11國必須為東京奧運門票煩惱，日本武士隊將12強賽視為「奧運前哨戰」，並如願奪下相隔10年的世界冠軍頭銜。然而，目標只有奧運金牌的他們，並不認為陣容已無可挑剔。

菅野智之（資料照）

柳田悠岐（資料照）

日本隊從集訓就遇上不少球星以身體調整不及為由紛紛辭退，陣容籌組過程不算順利，即便全隊仍是日職主力，頭號先發山口俊投3戰都不穩，昨只撐1局就退場；二號先發高橋禮也對美國小聯盟戰隊吞敗投，顯見先發輪值不如過往強悍。

從預賽就來台灣擔任球評的日職名將前田智德就說，在洋、央聯最具代表的雙王牌千賀滉大、菅野智之，將是日隊明年奧運戰場最不可或缺的投手，「2人的實力都無庸置疑，而且都在經典賽投過球，相當有經驗。」

本屆日本隊也收穫不少，找到可信賴的四棒鈴木誠也，還有12強盜壘王周東佑京等，可望在奧運延續角色。不過前田認為，日本球界強打者代表柳田悠岐，也是日本隊必要打者，他去年在美日明星賽2轟砲打大聯盟，震撼老美。

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在奧運無法徵召大聯盟球星情況下，3名日本棒壇投打代表將扮演要角，即便本屆12強皆因身體因素辭退，明年在季中舉辦的奧運，對選手的調整來說更為容易，而日職也已宣布球季從7月22日起中斷23天，全力支援奧運會。

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