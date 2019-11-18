鈴木誠也3冠王 一級賽最年輕MVP

鈴木誠也（資料照，法新社）

〔記者龔乃玠／綜合報導〕3年前讓廣島監督脫口年度流行語「好神」，年輕砲手鈴木誠也扛下日本4棒繼續「神」，以大會打擊3冠王勇奪本屆最有價值球員，他坦言還無法相信自己扛的是日本4棒，在奧運無論扮演什麼角色都會再努力。

鈴木總計打擊4成44（27支12）、3轟和13分打點，入選全明星世界隊右外野手，並以25歲的年紀，刷新2006年松坂大輔、2017年史卓曼的26歲，成為12強和經典賽史上最年輕的MVP。

早在年初廣島春訓時，鈴木就在日本隊監督稻葉篤紀前來視察時表示，目標是在東京奧運留下成績。稻葉看出企圖心，從12強集訓首場練習賽起，就指名鈴木扛4棒，「打擊很有力量，雖然年輕，卻是個很了解自己該做什麼的選手。」

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鈴木沒有辜負監督期望，8戰通通有安打連續，包括對波多黎各、台灣和澳洲演出連3戰開轟，寫下日本4棒史上第一次。昨對南韓在落後3分、全場氣氛詭譎時，鈴木立即在1局下有所回應，敲適時安打助隊打破鴨蛋，扭轉氣勢。

「打4棒的選手，若一味考慮自己成績，那就會贏不了球。」鈴木誠也昨表示，多虧大家才能打出好成績，明年東奧不曉得是否還能扛4棒，「但不管什麼位置，做的事情都不會改變，朝下次大會冠軍繼續努力。」

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