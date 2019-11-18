2度打美樂 墨搶下奧運門票

墨西哥昨在突破僵局制延長賽擊敗美國，拿下一席奧運名額。（歐新社）

〔記者林宥辰／綜合報導〕12強複賽起，美洲區奧運門票就僅剩墨西哥、美國兩隊爭取，不過一路走來競爭激烈，兩軍又在昨季軍戰碰頭，一戰定勝負。美國隊雖先聲奪人，但兩位前旅日好手克拉克、納瓦洛先後扮功臣，幫助墨西哥在突破僵局制延長賽10局以3：2獲勝，拿下一席奧運名額。

納瓦洛（歐新社）

美國隊來勢洶洶，首局天使頭號大物新人阿德爾就擊出陽春砲先馳得點，墨西哥隊克拉克6局下敲安追平，7局上美國隊又超前1分，但終結者迪克森9局下失手，又輪到克拉克當英雄，首位上場就擊出陽春砲，兩度幫助球隊追平。

10局上，美國隊未能得分，10局下墨西哥隊前阪神洋砲納瓦洛敲出再見安打。

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2位前旅日球員建功

克拉克今年32歲，2008年選秀會第12輪被教士隊選中，沒有升上大聯盟機會，2013年選擇到日職中日龍發展，該年他打擊率2成38、繳出25轟和70打點。返美後，克拉克在釀酒人隊短暫升上大聯盟，今年則在墨西哥聯賽發展，單季繳出27轟。

有趣的是，克拉克是墨西哥裔、但擁有美國國籍，2011年世界盃棒球賽，他就曾為美國隊效力，該屆世界盃在巴拿馬舉辦，墨西哥則未參加。

墨西哥拿下本屆季軍，也是12強美洲區最佳名次，拿下寶貴的奧運門票。自1992年棒球在奧運改列正式項目以來，明年將是墨西哥隊首度進軍奧運。

12強#墨西哥#美國

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