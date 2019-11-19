中職統包6搶1 下週討論組訓賽

12強賽因票價過高影響球迷進場意願，6搶1資格賽改由中職統包組訓賽，是否比照辦理引發關注。（資料照，記者林正堃攝）

明年6搶1資格賽地點之一是洲際球場。（資料照，記者林正堃攝）

〔記者徐正揚／桃園機場報導〕預定明年4月舉行的6搶1最終奧運資格賽，將是中華職棒聯盟首次在一級國際賽事統籌負責「組、訓、賽」，體育署將於25日邀請中職、中華棒協召開三方會議，就相關細節進行討論。

棒協辦12強賽 吳志揚認例外

體育署長高俊雄指出，根據元月簽署的合作協議書，未來一級國際賽由中職負責「組、訓、賽」，與奧運有關的屬於一級賽事，6搶1是奧運資格賽，他已約好中職會長吳志揚、棒協理事長辜仲諒，就選訓、賽務籌辦等部分開會討論。

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吳志揚認為，當初簽署協議書時，棒協已爭取到12強賽，讓棒協辦比賽是個例外，從明年開始，按照三方協議的精神，除了組、訓，辦比賽也由中職負責，「依照三方協議去做，就沒有錯，之後永久有效。」

後天中職領隊會議 苦惱新球季賽程

中職將於21日舉行領隊會議，6搶1資格賽會是主要議題，吳志揚表示，賽事籌辦、總教練人選都不是問題，最傷腦筋的是新球季的賽程安排，「6搶1若在4月初，我們可能延後開打，如果拿到奧運門票，奧運期間就會停賽。」

至於6搶1的旅外球員徵召，吳志揚不否認「也很傷腦筋」，但他認為，在6搶1之前的美洲區資格賽，比賽時間在大聯盟春訓開始後，參賽球隊也會碰上相同問題，WBSC年會本週在大阪舉行，等結果出來再做因應。

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